Авербух рассказал об опыте 15-летней звезды «Папиных дочек» и назвал ее женщиной

Илья Авербух заявил, что актриса Арзамасова в 15 лет уже была женщиной

Российский фигурист Илья Авербух высказался об отношениях со своей супругой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

51-летний Авербух сообщил, что влюбился в Арзамасову не с первого взгляда. Он отметил, что после первой встречи, когда актрисе было 15 лет, посчитал ее трепетной и очаровательной. На вопрос о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, фигурист ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года, спустя десять лет после знакомства. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. В августе 2021-го у пары родился первенец Лев, а летом 2024 года на свет появилась их дочь Лия.

Ранее Авербух резко высказался о разнице в возрасте с Елизаветой Арзамасовой. По словам олимпийского призера по спортивным танцам на льду, для него критика не имеет значения.