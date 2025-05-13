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13:51, 13 мая 2025Культура

Авербух рассказал об опыте 15-летней звезды «Папиных дочек» и назвал ее женщиной

Илья Авербух заявил, что актриса Арзамасова в 15 лет уже была женщиной
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский фигурист Илья Авербух высказался об отношениях со своей супругой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

51-летний Авербух сообщил, что влюбился в Арзамасову не с первого взгляда. Он отметил, что после первой встречи, когда актрисе было 15 лет, посчитал ее трепетной и очаровательной. На вопрос о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, фигурист ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года, спустя десять лет после знакомства. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. В августе 2021-го у пары родился первенец Лев, а летом 2024 года на свет появилась их дочь Лия.

Ранее Авербух резко высказался о разнице в возрасте с Елизаветой Арзамасовой. По словам олимпийского призера по спортивным танцам на льду, для него критика не имеет значения.

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