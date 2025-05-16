Бывшая жена обвинила звезду «Универа» в сексизме и абьюзе

Экс-жена Виталия Гогунского Ирина заявила, что актер считает женщин низшим слоем

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», Ирина Маирко обвинила его в сексизме и унижениях. Об этом она сообщила в интервью порталу Woman.ru.

По словам Ирины, Гогунский сделал скандальное заявление о том, что женщина не имеет права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении, основываясь в том числе и на их семейной жизни.

«Эти слова — из нашей жизни. Не дай бог ты заплачешь, слезы полностью обесценены, сразу скандал. Я вечно пыталась поймать его настроение. В его иерархии мужчины выше, женщина сидит, помалкивает. Он приравнивает их к низшему слою», — заявила Ирина.

Ранее актер Виталий Гогунский заявил, что порядочные женщины в Москве редки как киты и очень хорошо прячутся. Об этом он сообщил в опубликованном во время отпуска видео.