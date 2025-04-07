Звезда «Универа» сравнил женщин с китами

Актер Виталий Гогунский заявил, что порядочные женщины в Москве редки как киты

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале «Универ», сравнил женщин в Москве с китами. Об этом он заявил на видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист сообщил, что отправился в кругосветное путешествие, первой точкой которого стала Мексика. Решив посмотреть на китов в океане, Гогунский заявил, что найти их также непросто, как порядочную женщину в столице России.

«Киты как порядочные женщины в Москве — очень хорошо прячутся. Это вам не Патрики», — сказал Виталий и рассмеялся.

В итоге ему все же удалось запечатлеть величественное млекопитающее на видео.

Ранее стало известно, что дочь Виталия Гогунского, певица Милана Star высмеяла отца на видео.