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12:54, 17 июня 2025Культура

Пригожин резко ответил на скандальное интервью Гогунского

Продюсер Пригожин раскритиковал высказывания актера Гогунского о женщинах
Ольга Коровина
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Alexandra Pereba / NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания актера Виталия Гогунского о недопустимости плохого настроения у женщин. Об этом пишет Woman.ru.

По словам Пригожина, неизменно хорошее настроение свойственно лишь людям «с особым заболеванием», поэтому глупо ждать, что у возлюбленной никогда не будет проблем. Он отметил, что к своей избраннице нужно относиться с вниманием.

«Все это в отношениях приходит с возрастом, со временем. Я против доминирования одного над другим: и мужчина человек, и женщина человек», — подчеркнул продюсер.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда сериала «Универ» посоветовал уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около мужа.

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