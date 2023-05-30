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09:32, 30 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках

Минобороны заявило, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотников

Фото: Telegram-канал SHOT

В атаке по объектам Москвы было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все дроны противника были поражены. Об этом во вторник, 30 мая, журналистам сообщили в Министерство обороны России.

Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье, уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны назвали случившееся террористическим актом.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Последний беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало, жителей двух домов эвакуировали.

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    Евгения Куликова
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