Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:46, 24 июля 2023Россия

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

Дептранс: в Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту после атаки дронов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области после атаки дронов. Об этом сообщает Дептранс.

«Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве также попросили выбирать пути объезда.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Как уточнялось, возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла.

20 июля беспилотник упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве. Сообщалось, что из здания эвакуировали 80 детей. Квадрокоптер обнаружили на крыше летней веранды детского учреждения в поселении Вороновское.

Позже появилась информация о падении второго беспилотника. Он упал на территорию центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин подтвердил удары беспилотников по двум зданиям в Москве

    Опубликованы кадры с места попадания беспилотника в здание в Москве

    Появилось видео здания в Москве после атаки украинского дрона

    В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

    Жители Москвы рассказали подробности о нападении украинского дрона

    В Москве беспилотник врезался в здание неподалеку от Минобороны

    iPhone 14 Plus заметно подешевел в России

    Польша заявила о создании боевого подразделения между Россией и Белоруссией

    Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку

    Модель с заболеванием кожи показала тело в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости