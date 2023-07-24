В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

Дептранс: в Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту после атаки дронов

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области после атаки дронов. Об этом сообщает Дептранс.

«Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве также попросили выбирать пути объезда.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Как уточнялось, возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла.

20 июля беспилотник упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве. Сообщалось, что из здания эвакуировали 80 детей. Квадрокоптер обнаружили на крыше летней веранды детского учреждения в поселении Вороновское.

Позже появилась информация о падении второго беспилотника. Он упал на территорию центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.