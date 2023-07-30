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04:40, 30 июля 2023Россия

В Подмосковье камеры зафиксировали работу системы ПВО по беспилотникам

В Одинцово камеры видеонаблюдения зафиксировали работу ПВО по беспилотникам

Видео: Telegram / ENews112

В Одинцово камеры видеонаблюдения зафиксировали работу системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. Видео появилось в Telegram-канале 112.

На кадрах видно припаркованные машины. Доносится резкий и громкий звук взрыва.

Ранее стало известно, что утром в воскресенье, 30 июля, системы ПВО сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска. Кроме того, один из дронов врезался в башню «Москвы-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских дронов на «Москву-Сити».

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    Марина Совина
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