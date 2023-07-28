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07:34, 28 июля 2023Россия

Минобороны сообщило о сбитом в Подмосковье беспилотнике ВСУ

Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в Подмосковье
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Об атаке украинского беспилотника на Москву до этого также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что дрон был сбит силами Министерства обороны.

24 июля два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта.

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    Марина Совина
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