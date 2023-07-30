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04:30, 30 июля 2023Россия

Один человек пострадал при попадании беспилотника в башню «Москвы-сити»

«112»: при попадании беспилотника башню «Москвы-сити» пострадал охранник

Фото: Pixabay

В результате взрыва из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одну из башен «Москвы-сити» пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«По нашим данным, в результате атаки беспилотника на высотку в Москва-Сити пострадал один человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один из охранников здания.

Ранее, утром 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.

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    Марина Совина
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