Один человек пострадал при попадании беспилотника в башню «Москвы-сити»

«112»: при попадании беспилотника башню «Москвы-сити» пострадал охранник

В результате взрыва из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одну из башен «Москвы-сити» пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«По нашим данным, в результате атаки беспилотника на высотку в Москва-Сити пострадал один человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один из охранников здания.

Ранее, утром 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.