Стало известно о звуках взрывов в Феодосии

SHOT: жители Феодосии сообщили о звуках взрывов в городе

Жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Отмечается, что очевидцы слышали громкие взрывы и звуки стрельбы. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официального комментария по поводу произошедшего на данный момент не было.

30 июля Министерство обороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать Крым ночью с помощью дронов. Российским системам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить все 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате предпринятой атаки нет пострадавших и разрушенных объектов.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, Украина регулярно наносит удары беспилотниками по Крыму, чтобы еще сильнее обострить ситуацию.