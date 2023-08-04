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04:12, 4 августа 2023Россия

Стало известно о звуках взрывов в Феодосии

SHOT: жители Феодосии сообщили о звуках взрывов в городе

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Отмечается, что очевидцы слышали громкие взрывы и звуки стрельбы. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официального комментария по поводу произошедшего на данный момент не было.

30 июля Министерство обороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать Крым ночью с помощью дронов. Российским системам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить все 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате предпринятой атаки нет пострадавших и разрушенных объектов.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, Украина регулярно наносит удары беспилотниками по Крыму, чтобы еще сильнее обострить ситуацию.

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    Марина Совина
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