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12:50, 30 июля 2023Россия

Интерес Украины к атакам на Крым объяснили

Сенатор Карасин: Украина атакует Крым, чтобы обострить ситуацию

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Украина регулярно наносит удары беспилотниками по Крыму, чтобы еще сильнее обострить ситуацию, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил интерес Киева к постоянным атакам полуострова.

«Так решили отметить, видимо, День Военно-морского флота России — одна версия. Вторая — им просто не хватает остроты для дальнейшей эскалации, напряженности вокруг украинского кризиса. Они всячески подбадривают те силы в международном сообществе, которые пытаются им помочь, дать деньги, вооружение и так далее. Эта история будет долгой, к сожалению, пока там не поменяется личный состав руководства. Но вместе с тем радостно, что наши средства противовоздушной обороны (ПВО) защитили Крым и будут его защищать дальше, равно как и другие города России», — сказал сенатор.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 июля Украина попыталась атаковать Крым беспилотниками. В ведомстве утверждают, что системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили все 25 дронов. В Минобороны добавили, что обошлось без разрушений и пострадавших.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины Крым, а также другие приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам. Также уже дважды пытались взорвать мост через Керченский пролив. В обоих случаях были повреждены пролеты конструкции.

Также в ночь на 30 июля беспилотники атаковали район «Москва-Сити» в российской столице. Пострадал один человек, две башни повреждены.

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