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07:07, 4 августа 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки на военную базу в Новороссийске

Губернатор Кондратьев: при атаке военной базы Новороссийска никто не пострадал
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Такие подробности раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал глава Кубани.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде.

Этим же утром ВСУ пытались атаковать Крым с помощью 13 беспилотников. 10 из дронов сбила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны назвали атаку дронов на полуостров терактом.

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    Анастасия Шейкина
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