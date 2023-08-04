Губернатор раскрыл подробности атаки на военную базу в Новороссийске

Губернатор Кондратьев: при атаке военной базы Новороссийска никто не пострадал

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Такие подробности раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал глава Кубани.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде.

Этим же утром ВСУ пытались атаковать Крым с помощью 13 беспилотников. 10 из дронов сбила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны назвали атаку дронов на полуостров терактом.