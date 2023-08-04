Губернатор раскрыл подробности атаки на военную базу в Новороссийске
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Такие подробности раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал глава Кубани.
ВСУ утром в пятницу, 4 августа, предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде.
Этим же утром ВСУ пытались атаковать Крым с помощью 13 беспилотников. 10 из дронов сбила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны назвали атаку дронов на полуостров терактом.