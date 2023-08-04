Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками

МО РФ заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками, 10 из них сбили системы ПВО

Крым в ночь на пятницу, 4 августа, атаковали 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 10 из дронов сбила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны назвали атаку дронов на полуостров терактом, подчеркнув, что противник пытался атаковать объекты на территории Крыма. Какие именно объекты были целью ВСУ — не уточняется.

Утром в пятницу, 4 августа, жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Впоследствии советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт работы систем ПВО в нескольких районах Крыма и указал, что все объекты сбиты. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.