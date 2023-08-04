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06:45, 4 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

Минобороны РФ сообщило о попытке атаки ВСУ военно-морской базы в Новороссийске

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 4 августа, двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские аппараты были обнаружены и уничтожены из штатного вооружения российских кораблей, добавили в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах на воде и стрельбе в районе Мысхако около Новороссийска. Позже экстренные службы подтвердили РИА Новости информацию о взрывах, информацию передали спецслужбам.

Также ночью жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.

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    Марина Совина
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