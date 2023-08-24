Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений ВСУ

Минобороны опубликовало видео группового удара по центру принятия решений ВСУ

Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео было опубликовано в рамках брифинга генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова в Telegram-канале ведомства.

На записи виден запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей.

Как рассказал Конашенков, групповой удар по объекту ВСУ был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования. По его словам, цель атаки достигнута.

Ранее Минобороны показало кадры ракетного удара по эшелону ВСУ с боеприпасами в районе станции Межевая Днепропетровской области. На сделанной с воздуха записи виден железнодорожный состав, который загорается после атаки российских войск, а затем взрывается. После этого происходит еще несколько менее мощных взрывов.