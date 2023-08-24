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13:02, 24 августа 2023Россия

Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

Минобороны: высокоточным оружием нанесен удар по центру принятия решений ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского и наземного базирования, уточнили в военном ведомстве.

Объект был поражен. «Цель удара достигнута», — добавили в Минобороны.

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении. Наступавшим подразделениям противостояли военнослужащие Западной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника на указанном направлении составили до 50 человек, а также две единицы бронетехники и три гаубицы М777 производства США.

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    Алан Босиков
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