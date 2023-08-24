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13:01, 24 августа 2023Россия

Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности», — пояснили в пресс-службе министерства.

Атака противника, отметили в оборонном ведомстве, велась в районах населенных пунктов Новоселовское и Новоегоровка Луганской народной республики, а также около Синьковки в Харьковской области.

За сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 50 бойцов, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три американские артиллерийские системы М777.

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Ранее стало известно, что российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении. По данным Минобороны, это стало возможно благодаря наступательным действиям группировки войск «Запад».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Никита Абрамов
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