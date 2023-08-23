Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 23 августа 2023Россия

Российские войска улучшили положение на купянском направлении

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможно благодаря наступательным действиям группировки войск «Запад», уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки на указанном направлении были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника составили до 170 человек. Также был уничтожен украинский танк и пять единиц прочей бронетехники.

За прошедшие сутки ВСУ предприняли три попытки атаковать российские позиции на донецком направлении. Все атаки были отражены, потери противника составили до 180 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Украина добилась проблем с поставками российской нефти по Черному морю

    В США назвали «Армату» самым боеспособным танком

    Зеленский попросил у Финляндии американские истребители

    Мигрант ударил жительницу Подмосковья по лицу за пробежку в шортах

    Названы наиболее раздражающие окружающих ошибки в поведении туристов

    Президент ЮАР заявил об усилиях БРИКС по урегулированию на Украине

    Парикмахер раскрыла портящую волосы распространенную ошибку в уходе

    В мозге людей с ожирением обнаружили особенности

    Российскому рынку автомобилей предсказали резкий рост

    Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество бананов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости