Минобороны сообщило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможно благодаря наступательным действиям группировки войск «Запад», уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки на указанном направлении были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника составили до 170 человек. Также был уничтожен украинский танк и пять единиц прочей бронетехники.

За прошедшие сутки ВСУ предприняли три попытки атаковать российские позиции на донецком направлении. Все атаки были отражены, потери противника составили до 180 человек.