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14:14, 23 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ в ДНР

Минобороны России отчиталось об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 23 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Потери противника составили до 180 бойцов, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Днем ранее, 22 августа, ВС России также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах двух других населенных пунктов ДНР: Новомихайловка и Авдеевка. ВСУ потеряли до 235 бойцов и технику.

Ранее Минобороны показало на видео, как российский десант уничтожает позиции украинских сил FPV-дронами на артемовском направлении специальной военной операции.

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    Евгения Куликова
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