Опубликованы кадры уничтожения украинских позиций FPV-дронами

Минобороны РФ показало уничтожение позиций ВСУ FPV-дронами под Артемовском

Видео: Telegram / mod_russia

Министерство обороны РФ показало на видео, как российский десант уничтожает позиции украинских сил FPV-дронами на артемовском направлении. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах российский военнослужащий с позывным «Танцор» показывает, как управляет дроном. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью этих устройств уничтожали блиндажи и боевые машины пехоты (БМП) украинской армии.

Как уточнили в Минобороны, преимущество FPV-дрона перед обычным квадрокоптером — удобство для ориентации оператора в пространстве. Кроме того, такой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) легко проходит маршрут или может преследовать цель на высокой скорости, превышающей 140 километров в час.

«FPV-дроны трудно контролировать и перехватывают, они высокоманевренны и обеспечивают максимальный уровень контроля оператору», — указали специалисты.

Ранее подразделение группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.