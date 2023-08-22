Опубликованы кадры уничтожения украинских позиций FPV-дронами
Видео: Telegram / mod_russia
Министерство обороны РФ показало на видео, как российский десант уничтожает позиции украинских сил FPV-дронами на артемовском направлении. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
На кадрах российский военнослужащий с позывным «Танцор» показывает, как управляет дроном. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью этих устройств уничтожали блиндажи и боевые машины пехоты (БМП) украинской армии.
Как уточнили в Минобороны, преимущество FPV-дрона перед обычным квадрокоптером — удобство для ориентации оператора в пространстве. Кроме того, такой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) легко проходит маршрут или может преследовать цель на высокой скорости, превышающей 140 километров в час.
«FPV-дроны трудно контролировать и перехватывают, они высокоманевренны и обеспечивают максимальный уровень контроля оператору», — указали специалисты.
Ранее подразделение группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.