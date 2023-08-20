Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России: войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделение группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожено до 70 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее российские дроны-камикадзе разбили бронетранспортеры войск Украины на запорожском направлении, произошедшее попало на видео. По данным оборонного ведомства, при уничтожении украинской бронетехники использовались российские FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица»).