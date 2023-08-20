Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 20 августа 2023Россия

Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России: войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделение группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожено до 70 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее российские дроны-камикадзе разбили бронетранспортеры войск Украины на запорожском направлении, произошедшее попало на видео. По данным оборонного ведомства, при уничтожении украинской бронетехники использовались российские FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица»).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Луна-25» потерпела крушение. Что погубило первую лунную миссию в истории современной России?

    В Минобороны отчитались об обстановке на двух направлениях

    Ирина Дубцова купила сыну две квартиры и объяснила свое решение

    Российские военные сбили беспилотники ВСУ и перехватили снаряды HIMARS

    Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ на одном направлении

    Сербия заявила о готовности увеличить транзит газа из России в Венгрию

    Участница «Пацанок» погибла в российском городе

    В МЖД рассказали о работе вокзала Курска после атаки украинского беспилотника

    СК начал расследование по факту атаки беспилотника на вокзал в Курске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости