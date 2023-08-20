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12:06, 20 августа 2023Россия

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники

Минобороны: российские операторы FPV-дронов разбили БТР ВСУ под Запорожьем

Российские дроны-камикадзе разбили бронетранспортеры (БТР) войск Украины на запорожском направлении. Произошедшее попало на видео, которые есть в распоряжении Минобороны России.

На первой записи видно, как боевая машина противника стоит посреди поля. Показано, как летит дрон, быстро набирает скорость и снижается, разбивая БТР. На второй записи представлена схожая съемка.

По данным ведомства, при уничтожении украинской бронетехники использовались российские FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица»).

Ранее также стало известно, что в островной зоне в Херсонской области российские военные разбили две лодки и 120-миллиметровый миномет войск Украины. На этом направлении вели огневое поражение соединения войск «Днепр».

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    Варвара Кошечкина
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