Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники

Минобороны: российские операторы FPV-дронов разбили БТР ВСУ под Запорожьем

Российские дроны-камикадзе разбили бронетранспортеры (БТР) войск Украины на запорожском направлении. Произошедшее попало на видео, которые есть в распоряжении Минобороны России.

На первой записи видно, как боевая машина противника стоит посреди поля. Показано, как летит дрон, быстро набирает скорость и снижается, разбивая БТР. На второй записи представлена схожая съемка.

По данным ведомства, при уничтожении украинской бронетехники использовались российские FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица»).

Ранее также стало известно, что в островной зоне в Херсонской области российские военные разбили две лодки и 120-миллиметровый миномет войск Украины. На этом направлении вели огневое поражение соединения войск «Днепр».