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10:40, 20 августа 2023Бывший СССР

Российские военные разбили две лодки и миномет ВСУ под Херсоном

ВС РФ в островной зоне Херсона разбили две лодки и 120-мм миномет ВСУ

Фото: Nacho Doce / Reuters

В островной зоне в Херсонской области российские военные разбили две лодки и 120-миллиметровый миномет войск Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

По его данным, на этом направлении вели огневое поражение соединения войск «Днепр». В итоге в островной части ликвидированы две лодки ВСУ, минометный расчет и живая сила противника.

Помимо этого, как заявил источник агентства, на херсонском направлении российские военные разбили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом и два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплектом к ним. На каховском — уничтожена позиция ВСУ и самородная артиллерийская установка (САУ) «Акация» с боекомплектом и экипажем.

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    Варвара Кошечкина
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