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21:59, 16 августа 2023Россия

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Минометчики ВС РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ на берегу Днепра у Херсона

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские минометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир минометной батареи с позывным Ростов рассказал, что военные получили координаты наблюдательного пункта от старшего начальника. По позиции нанесли огневое воздействие, в результате цель поразили.

«Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника», — отметил командир батареи.

По словам военного, отработка цели занимает 2-3 минуты, затем минометный расчет уходит в укрытие. Если из пункта снова поступает огонь, то удары по нему повторяют.

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