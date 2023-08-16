Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Минометчики ВС РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ на берегу Днепра у Херсона

Российские минометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир минометной батареи с позывным Ростов рассказал, что военные получили координаты наблюдательного пункта от старшего начальника. По позиции нанесли огневое воздействие, в результате цель поразили.

«Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника», — отметил командир батареи.

По словам военного, отработка цели занимает 2-3 минуты, затем минометный расчет уходит в укрытие. Если из пункта снова поступает огонь, то удары по нему повторяют.

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