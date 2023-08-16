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21:39, 16 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области ввели выплаты за подбитую западную технику

Балицкий: в Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские военные уничтожают «очень хорошее количество» западной техники из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и получают за это деньги. «У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет», — заявил Балицкий.

Он отметил, что переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие крайне неудачно показало себя в бою. Как пояснил Балицкий, западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. Кроме того, иностранные танки выходят из строя, в том числе подрываясь на минах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине.

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