Глава Запорожья назвал военную технику Запада барахлом

Глава Запорожья Балицкий назвал переданную Украине технику Запада барахлом

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал барахлом военную технику западных стран, переданную Украине. Его слова из эфира Первого канала цитирует РИА Новости.

По утверждению Балицкого, техника показала себя крайне низко в боевых действиях. Она рассчитана не для наступления, а для обороны. При этом танки могут подорваться на мине.

«Это все абсолютное барахло, по крайней мере, точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы», — высказался глава Запорожья.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что оружие стран НАТО не приспособлено к ведению боевых действий против России. «На данном этапе они сделали себе антирекламу, не знаю, кому они будут впаривать это барахло теперь», — посчитал он.

