Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 22 августа 2023Россия

ВС России отразили три атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны России отчиталось об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 22 августа, журналистам заявили в министерстве обороны.

Противник потерял до 235 бойцов, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу «Мста-Б», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Днем ранее, 21 августа, на донецком направлении ВС России также отразили три атаки ВСУ. За сутки потери противника составили до 225 бойцов, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило, что 22 августа около 11:00 по московскому времени восточнее острова Змеиный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

    Сорвавший с российских подростков Z-нашивку получил 12 суток ареста

    Эксперт Минздрава оценил прекращение поставок в Россию препарата от гепатита С

    Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

    На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

    Названо число рискующих обрушиться от землетрясения в Стамбуле домов

    Российский полковник оценил влияние поставок Украине ракет Taurus на ход СВО

    Три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу

    Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

    Запад призвали не менять образ мышления стран БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости