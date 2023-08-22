ВС России отразили три атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны России отчиталось об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 22 августа, журналистам заявили в министерстве обороны.

Противник потерял до 235 бойцов, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу «Мста-Б», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Днем ранее, 21 августа, на донецком направлении ВС России также отразили три атаки ВСУ. За сутки потери противника составили до 225 бойцов, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило, что 22 августа около 11:00 по московскому времени восточнее острова Змеиный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.