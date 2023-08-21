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14:11, 21 августа 2023Россия

Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атаки были отражены в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское в Донецкой народной республике.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении украинская сторона потеряла до 225 бойцов, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении, а также пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении. Потери противника на донецком и южнодонецком направлениях превысили 280 и 130 бойцов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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