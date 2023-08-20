В Минобороны отчитались об обстановке на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли на донецком и южнодонецком направлениях более 280 и 130 бойцов

За прошедшие сутки российские военные успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, а также пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении. О ситуации на данных участках фронта отчитались в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 20 августа.

Отмечается, что потери противника на донецком и южно-донецком направлениях превысили 280 и 130 бойцов.