ВСУ получили бракованные мины на сотни миллионов гривен
Предприниматели по контракту поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные мины на 270 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что коррупционная схема привела к срыву госконтракта на поставку большой партии боеприпасов накануне начала специальной военной операции (СВО).
По данным СБУ, к махинации причастны руководители трех частных компаний, получивших заказ от Министерства обороны Украины, но доставивших только часть мин, которые оказались бракованными из-за некачественного пороха.
На основании собранной информации, двоим предпринимателям сообщили о подозрениях по части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Криминального кодекса Украины.