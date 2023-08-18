ВСУ получили бракованные мины на сотни миллионов гривен

СБУ: ВСУ по контракту получили бракованные мины на 270 миллионов гривен

Предприниматели по контракту поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные мины на 270 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что коррупционная схема привела к срыву госконтракта на поставку большой партии боеприпасов накануне начала специальной военной операции (СВО).

По данным СБУ, к махинации причастны руководители трех частных компаний, получивших заказ от Министерства обороны Украины, но доставивших только часть мин, которые оказались бракованными из-за некачественного пороха.

На основании собранной информации, двоим предпринимателям сообщили о подозрениях по части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Криминального кодекса Украины.