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14:11, 18 августа 2023Бывший СССР

ВСУ получили бракованные мины на сотни миллионов гривен

СБУ: ВСУ по контракту получили бракованные мины на 270 миллионов гривен

Фото: СБУ

Предприниматели по контракту поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные мины на 270 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что коррупционная схема привела к срыву госконтракта на поставку большой партии боеприпасов накануне начала специальной военной операции (СВО).

По данным СБУ, к махинации причастны руководители трех частных компаний, получивших заказ от Министерства обороны Украины, но доставивших только часть мин, которые оказались бракованными из-за некачественного пороха.

На основании собранной информации, двоим предпринимателям сообщили о подозрениях по части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Криминального кодекса Украины.

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    Алевтина Запольская
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