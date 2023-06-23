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13:59, 23 июня 2023Бывший СССР

Киевлянин получил пять лет тюрьмы за предупреждения о местах выдачи повесток

Киевлянин получил пять лет тюрьмы за создание канала, раскрывающего места выдачи повесток

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Киевлянин получил пять лет тюрьмы за создание Telegram-канала, предупреждающего о местах выдачи повесток в военный комиссариат. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Его признали виновным по статье 114 Уголовного кодекса Украины, а именно — в «препятствовании законной работе Вооруженных сил». Личность осужденного не раскрывается.

Ранее 23 июня военкомат Черниговской области Украины объявил о всеобщей мобилизации в регионе. Днем ранее об аналогичном решении сообщили в Оболонском районе Киева. 16 июня стало известно о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковске.

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    Алевтина Запольская
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