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12:25, 23 июня 2023Бывший СССР

Еще в одном украинском регионе объявили всеобщую мобилизацию

В Черниговской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Военный комиссариат Черниговской области Украины объявил о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на странице местного военкомата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В военкомате заявили, что всем состоящим на военном учете гражданам в возрасте от 18 до 59 лет необходимо явиться «для уточнения военно-учетных данных и пригодности к прохождению военной службы».

Ранее о всеобщей мобилизации объявили в Оболонском районе Киева. До этого она также была объявлена в Ивано-Франковске.

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    Алевтина Запольская
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