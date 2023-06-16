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12:56, 16 июня 2023Бывший СССР

В украинском регионе объявили всеобщую мобилизацию

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

Фото: Andrii Marienko / AP

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Об этом со ссылкой на местные местные СМИ сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 13 июня городской военкомат издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок. В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете гражданам менять место жительства без разрешения военного комиссариата.

Ранее сотрудник российских силовых структур сообщал, что на подконтрольной Украине части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо из очередей за гуманитарной помощью.

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    Алевтина Запольская
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