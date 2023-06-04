Украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью

РИА Новости: украинцев начали забирать в армию во время получения гуманитарной помощи

На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо из очередей за гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — рассказал собеседник агентства. По данным источника в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины, соответствующее устное распоряжение поступило во все призывные пункты.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.