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06:23, 4 июня 2023Бывший СССР

Украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью

РИА Новости: украинцев начали забирать в армию во время получения гуманитарной помощи

Фото: Baz Ratner / Reuters

На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо из очередей за гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — рассказал собеседник агентства. По данным источника в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины, соответствующее устное распоряжение поступило во все призывные пункты.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.

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    Марина Совина
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