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20:25, 22 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об объявлении всеобщей мобилизации в одном из районов Киева

Военкомат Оболонского района Киева объявил всеобщую мобилизацию

Фото: Yevhen Lubimov / Globallookpress.com

В Оболонском районе Киева объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий приказ опубликован на странице местного военного комиссариата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В соответствии с распоряжением, проживающим в Оболонском районе мужчинам необходимо явиться в военкомат в десятидневный срок. При этом требование касается в том числе тех, кто не получал персональных повесток и не прописан в районе, а лишь проживает на его территории.

Ранее всеобщая мобилизация была объявлена в украинском Ивано-Франковске. Отмечалось, что местный военкомат издал такой указ 13 июня.

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    Алевтина Запольская
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