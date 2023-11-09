Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

WSJ: саммит по Украине оказался под угрозой срыва из-за Ближнего Востока

Саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Киев надеялся провести до конца года, оказался под угрозой срыва из-за проблем на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

Как стало известно, конфликт Израиля с ХАМАС в секторе Газа вызвал новые разногласия между США, другими западными государствами, некоторыми ведущими арабскими державами и странами развивающегося мира, которые Украина надеялась привлечь на свою сторону. Однако теперь, по мнению дипломатов, проведение саммита выглядит маловероятным

Киев и его сторонники надеялись привлечь нейтральные державы, включая Саудовскую Аравию, Индонезию и, возможно, Китай, к одобрению принципов суверенитета и политической независимости государств, а также к отказу от применения силы для разрешения конфликтов.

Ранее страны Глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Украины, так как их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт. По данным Bloomberg, старания Киева и президента страны Владимира Зеленского оказались напрасными. Некоторые участники саммита потребовали участия российской делегации в переговорах о мире. Анонимные делегаты выразили надежду на появление Москвы на мирных саммитах как можно скорее.