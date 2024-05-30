Байден встретится с Макроном во Франции

Белый дом: Байден поедет с визитом во Францию 5-9 июня и встретится с Макроном

Президент США Джо Байден поедет с визитом во Франции 5-9 июня, где посетит празднование 80-летия высадки сил Союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, а также встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Государственный визит будет отражать прочные и всесторонние отношения между CША и Францией, нашим старейшим союзником, основанные на общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в области обороны и безопасности», — отметила она.

Жан-Пьер добавила, что у глав государств будет возможность обсудить широкий круг глобальных вызовов и двусторонних вопросов.

Ранее Макрон заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с другими мировыми лидерами в Нормандии на церемонии, посвященной годовщине высадки в Нормандии. Он намерен рассказать о новых мерах поддержки Киева в ходе приветственной речи, а также о том, что Париж «будет делать для Украины все, что будет необходимо».