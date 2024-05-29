Зеленский оказался в списке приглашенных на юбилей высадки союзников в Нормандии

Fox News: Макрон пригласил Зеленского на юбилей высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с другими мировыми лидерами в Нормандии на праздновании 80-летия высадки сил Союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Макрон намерен рассказать о новых мерах поддержки Киева в ходе приветственной речи, а также о том, что Париж «будет делать для Украины все, что будет необходимо».

В апреле стало известно, что российскую делегацию также пригласили во Францию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. «Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», — заявил представитель компании Mission Libération, задействованной для организации мероприятия.