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16:50, 16 апреля 2024Мир

Россию пригласили на юбилей высадки союзников в Нормандии

Россию пригласили на юбилей 80-летия высадки союзников в Нормандии

Фото: Herman V. Wall / Wikimedia

Российскую делегацию пригласили во Францию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании Mission Libération, занимающейся организацией мероприятия.

«Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», — заявил собеседник издания.

В Mission Libération подчеркнули, что на церемонию «с учетом обстоятельств» не приглашен президент России Владимир Путин.

Ранее во Франции сообщили, что «Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца».

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      Глеб Бажуткин
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