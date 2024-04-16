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12:06, 16 апреля 2024Мир

Франция захотела пригласить Россию на 80-летие высадки в Нормандии

Europe 1: Франция может пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии

Фото: Claudio Divizia/ Shutterstock / Fotodom

Франция может пригласить Россию на празднование восьмидесятой годовщины высадки союзников в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщило радио Europe 1.

«Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца», — утверждается в публикации.

По данным радиостанции, президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на памятных мероприятиях в честь 80-летия операции, «но российская делегация будет приглашена».

Издание также отметило, что «СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, но он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил вероятность приглашения Путина на празднование годовщины высадки в Нормандии. По его мнению, такое возможно в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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