Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 20 декабря 2023Мир

Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

Макрон допустил участие Путина в праздновании 80-летия высадки в Нормандии
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вероятность приглашения российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Об этом передает РИА Новости.

В рамках передачи на телеканале France 5 один из журналистов уточнил, что в церемонии примет участие президент США Джо Байден. При этом он предположил, что участвовавший в мероприятии 10 лет назад Путин может не получить приглашение.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с (президентов Украины — прим. "Ленты.ру") Владимиром Зеленским», — допустил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным. «Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов с ним поговорить. Я не менял номер телефона», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Может предпринять шаги для сохранения прав» Лишенная доли в российских активах австрийская OMV изучает указ Путина

      В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

      Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

      Zara обвинили в насмешке над геноцидом, а Balenciaga — в педофилии. Как покупатели бунтуют против мировых брендов?

      Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

      В Венгрии оценили ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС

      Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

      В Чехии увидели прямую угрозу безопасности от России

      В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

      Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости