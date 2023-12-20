Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

Макрон допустил участие Путина в праздновании 80-летия высадки в Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вероятность приглашения российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Об этом передает РИА Новости.

В рамках передачи на телеканале France 5 один из журналистов уточнил, что в церемонии примет участие президент США Джо Байден. При этом он предположил, что участвовавший в мероприятии 10 лет назад Путин может не получить приглашение.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с (президентов Украины — прим. "Ленты.ру") Владимиром Зеленским», — допустил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным. «Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов с ним поговорить. Я не менял номер телефона», — подчеркнул он.

