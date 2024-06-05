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18:10, 5 июня 2024Мир

В России назвали бандитизмом идею США по помощи Киеву

Сенатор Карасин: назвал бандитизмом идею кредита Украине за счет России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Идею США предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, погашаемый за счет прибыли от замороженных российских активов, можно назвать международным бандитизмом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на такую инициативу помощи Киеву.

«Это акт международного бандитизма и воровства, абсолютно неприкрытого, который нарушает все международно признанные каноны в поведении цивилизованных государств. Это должно быть хорошо понятно как авторам, так и получателям этих денег. Реакция последует, не надо сразу обозначать ее. Все это фиксируется, замечается», — сказал сенатор.

Адекватная реакция с российской стороны будет не менее болезненной, чем эти преступные решения, которые сейчас принимает Вашингтон

Григорий Карасинроссийский сенатор

О варианте займа для Украины за счет заблокированных на западных счетах российских средств сообщила газета The Financial Times (FT). Такой вариант американские власти рассматривают в том случае, если Евросоюз продлит санкции против Москвы на неопределенный срок. Это следует из документа, который был подготовлен для обсуждения на онлайн-встрече глав Министерств финансов стран ЕС, пишет издание.

ЕС должен гарантировать, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока «Москва не согласится оплатить ущерб, причиненный Украине», говорится в документе.

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