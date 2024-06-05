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07:58, 5 июня 2024Мир

Стало известно о планах США выделить Украине 50 миллиардов долларов

FT: США выделят Украине $50 млрд, если Евросоюз продлит санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Европейский союз продлит санкции против России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ, который был подготовлен для обсуждения на онлайн-встрече глав Министерств финансов стран ЕС.

По данным издания, санкции должны быть продлены на неопределенный срок. Согласно документу, точные детали кредита необходимо будет определить.

Ранее ппомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели объявит о поставках Украине новых крупных партий оружия.

4 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов.

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      Марина Совина
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