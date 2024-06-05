Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине

Салливан: США в ближайшие недели объявят о новых поставках оружия Украине

Вашингтон в ближайшие недели объявит о поставках Украине новых крупных партий оружия. Очередную военную помощь Киеву анонсировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине», — заявил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Это решение откладывалось с октября 2023 года из-за республиканцев, активно продвигающих выделение средств на усиление южной границы США.