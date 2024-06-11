В G7 нашли способ использовать замороженные активы России

Kyodo: страны G7 задумали создать фонд для замороженных активов России

Лидеры «Большой семерки» обсудят создание специального фонда, в который направят замороженные российские активы. О таком способе использовать российские средства для поддержки Украины сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Об образовании этого фонда лидеры G7 надеются договориться на саммите в Италии, который пройдет 13-15 июня.

Страны «Большой семерки» до сих пор не могут договориться о выделении Украине 50 миллиардов долларов помощи с использованием прибыли от замороженных активов России. По информации CNN, администрация президента США Джозефа Байдена надеется согласовать все щекотливые детали к июньскому саммиту «Большой семерки».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы, полученные от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, начнут передавать Украине в июле. Она рассказала, что объем первого транша составит 1,5 миллиарда евро. Предполагается, что 90 процентов этой суммы направят на приобретение оружия.