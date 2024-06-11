Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 11 июня 2024Экономика

В G7 нашли способ использовать замороженные активы России

Kyodo: страны G7 задумали создать фонд для замороженных активов России
СюжетСаммит G7

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Лидеры «Большой семерки» обсудят создание специального фонда, в который направят замороженные российские активы. О таком способе использовать российские средства для поддержки Украины сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Об образовании этого фонда лидеры G7 надеются договориться на саммите в Италии, который пройдет 13-15 июня.

Страны «Большой семерки» до сих пор не могут договориться о выделении Украине 50 миллиардов долларов помощи с использованием прибыли от замороженных активов России. По информации CNN, администрация президента США Джозефа Байдена надеется согласовать все щекотливые детали к июньскому саммиту «Большой семерки».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы, полученные от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, начнут передавать Украине в июле. Она рассказала, что объем первого транша составит 1,5 миллиарда евро. Предполагается, что 90 процентов этой суммы направят на приобретение оружия.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Закон о никабах» внесен в Госдуму

      Розовые фламинго попали на улицы Москвы

      Мужчину заподозрили в детском секс-туризме и изнасиловании

      Назван необычный и безопасный способ избавиться от муравьев

      Похудевшая Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда

      В Грузии назвали санкции США оскорбительными

      Актрису Троянову призвали внести в список террористов и экстремистов

      В Ереване рассказали об обещаниях США помочь Армении

      Зоозащитники осквернили «сатанинский» портрет больного раком короля Карла III

      Шольц сравнил саммит в Швейцарии с нуждающимся в поливе растением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше