Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 12 июня 2024Мир

G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России

G7 одобрила выделение Киеву $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство France Presse в соцсети X, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Ожидается, что средства будут переведены до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от Вашингтона.

Накануне высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что для Украины подготовили пакет помощи, о котором объявят 13 июня. Как указал источник, Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов РФ. Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.

8 июня конгрессмен-республиканец Томас Мэсси предупредил, что изъятие G7 замороженных российских активов является кражей. Он отметил недальновидность такого решения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Как теперь россияне смогут покупать и продавать валюту?

      В Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против России

      G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России

      На Западе возмутились масштабами воровства на Украине

      Путин рассказал о «чувстве надеги» после встречи с командующими

      США предупредили о приближении крупной природной катастрофы

      Россиянам рассказали о путешествиях после скачка курса доллара

      Названо будущее военной базы России в Гюмри после выхода Армении из ОДКБ

      В Сбере оценили влияние санкций на курс рубля

      Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше