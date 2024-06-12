G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России

G7 одобрила выделение Киеву $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство France Presse в соцсети X, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Ожидается, что средства будут переведены до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от Вашингтона.

Накануне высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что для Украины подготовили пакет помощи, о котором объявят 13 июня. Как указал источник, Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов РФ. Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.

8 июня конгрессмен-республиканец Томас Мэсси предупредил, что изъятие G7 замороженных российских активов является кражей. Он отметил недальновидность такого решения.