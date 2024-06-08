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05:49, 8 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили о «выстреле в ногу» из-за санкций против других стран

Конгрессмен Мэсси: США «стреляют себе в ногу», вводя санкции против других стран
СюжетСанкции против России:

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты, вводя санкции против России и других стран, «стреляют себе в ногу». Об этом заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я смотрел ваше интервью с Владимиром Путиным. Он сказал правду, которая заключается в том, что перед введением санкций против России 70 процентов всех их транзакций были в долларах США, а после санкций этот показатель составляет менее 20 процентов. Ирония в том, что всеми этими санкциями мы стреляем себе в ногу», — сказал Мэсси.

Также конгрессмен заявил, что изъятие замороженных российских активов является кражей. Он отметил недальновидность такого решения.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рост государственного долга США до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Согласно ожиданиям аналитиков, суммарный размер обязательств страны по итогам 2024-го достигнет уровня 126,6 процента ВВП, а через пять лет вырастет еще на 11,8 процентного пункта (п.п.). Как подчеркнули в МВФ, стремительное увеличение госдолга США внесет значительный вклад в наращивание глобального госдолга.

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      Евгений Силаев
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