В США заявили о «выстреле в ногу» из-за санкций против других стран

Конгрессмен Мэсси: США «стреляют себе в ногу», вводя санкции против других стран

Соединенные Штаты, вводя санкции против России и других стран, «стреляют себе в ногу». Об этом заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я смотрел ваше интервью с Владимиром Путиным. Он сказал правду, которая заключается в том, что перед введением санкций против России 70 процентов всех их транзакций были в долларах США, а после санкций этот показатель составляет менее 20 процентов. Ирония в том, что всеми этими санкциями мы стреляем себе в ногу», — сказал Мэсси.

Также конгрессмен заявил, что изъятие замороженных российских активов является кражей. Он отметил недальновидность такого решения.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рост государственного долга США до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Согласно ожиданиям аналитиков, суммарный размер обязательств страны по итогам 2024-го достигнет уровня 126,6 процента ВВП, а через пять лет вырастет еще на 11,8 процентного пункта (п.п.). Как подчеркнули в МВФ, стремительное увеличение госдолга США внесет значительный вклад в наращивание глобального госдолга.