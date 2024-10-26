Страны G7 договорились о деталях предоставления Украине 50 миллиардов долларов

Reuters: страны G7 договорились о деталях предоставления Украине $50 млрд

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом указано в совместном заявлении лидеров стран G7.

«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», — указано в документе. Отмечается, что данная договоренность подтверждает достигнутое в июньском саммите соглашение лидеров «Семерки».

До этого заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы. По его словам, доллар США все чаще используется в качестве «оружия, напоминающего миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выданный Украине кредит с замороженных российских средств не поможет Киеву, зато может навредить. «Безвозмездную поддержку Украине оказывать никто не спешит», — сказала дипломат.