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16:30, 23 октября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали выдачу Украине кредита с российских средств

Захарова: выданный Украине кредит с замороженных средств РФ не поможет Киеву
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Выданный Украине кредит с замороженных российских средств не поможет Киеву, зато может навредить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безвозмездную поддержку Украине оказывать никто не спешит», — заявила дипломат.

Она добавила, что новые кредиты только усугубят ситуацию для граждан Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7. В сообщении британского правительства говорится, что деньги будут выданы за счет доходов от замороженных российских активов.

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      Глеб Палехов
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