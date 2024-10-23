В МИД прокомментировали выдачу Украине кредита с российских средств

Захарова: выданный Украине кредит с замороженных средств РФ не поможет Киеву

Выданный Украине кредит с замороженных российских средств не поможет Киеву, зато может навредить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безвозмездную поддержку Украине оказывать никто не спешит», — заявила дипломат.

Она добавила, что новые кредиты только усугубят ситуацию для граждан Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7. В сообщении британского правительства говорится, что деньги будут выданы за счет доходов от замороженных российских активов.