В МИД прокомментировали выдачу Украине кредита с российских средств

Выданный Украине кредит с замороженных российских средств не поможет Киеву, зато может навредить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Безвозмездную поддержку Украине оказывать никто не спешит», — заявила дипломат.
Она добавила, что новые кредиты только усугубят ситуацию для граждан Украины.
Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7. В сообщении британского правительства говорится, что деньги будут выданы за счет доходов от замороженных российских активов.