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03:10, 22 октября 2024Мир

Британия предоставит Киеву кредит с погашением из активов России

Британия выдаст Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из активов РФ

Фото: Pixabay

Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита «большой семерки» (G7) с погашением из доходов от замороженных активов, пишет РИА Новости.

В сообщении британского правительства говорится, что кредит будет выдан за счет прибыли от попавших под санкции активов России.

Ранее США назвали условие, при котором они готовы предоставить Украине кредит на 20 миллиардов долларов с погашением из замороженных активов России. США хотят, чтобы ЕС скорректировал антироссийские санкции и увеличил срок их действия, однако если Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Киеву кредит, но на меньшую сумму.

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      Марина Совина
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